Заместитель Сергея Грекова подал в отставку

Сутками ранее, 18 января на совещании в администрации Уфы заместитель Сергея Грекова Кирилл Чистяков представил доклад об итогах строительной деятельности в 2021 году.

В докладе Чистяков отметил, что чиновники администрации зачастую выдают застройщикам разрешения с нарушениями. Сергей Греков поручил вычислить чиновников, ответственных за выдачу таких разрешений, и привлечь их к ответственности.

В мэрии Муслимов работает с 2012 года: раньше он был замначальника управления коммунального хозяйства, начальником дорожного управления. С 2020 года отвечает за вопросы строительства и архитектуры.