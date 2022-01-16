В Уфе потеплеет до -5°

Как сообщает Гидрометцентр, в Уфе на следующей неделе будет небольшое потепление, солнце покажется только в понедельник.

Понедельник, 17 января: до -9°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на вторник – -12°;

Вторник, 18 января: до -5°, небольшой снег, в ночь на среду – -8°;

Среда, 19 января: до -5°, без осадков, в ночь на четверг температура опустится до -14°;

Четверг, 20 января: до -9°, без осадков, в ночь на пятницу – -17°;

Пятница, 21 января: до -11°, днем и ночью снегопад, в ночь на субботу – -18°.

По республике в целом, по данным Башгидромета, 17-19 января местами будет идти снег, температура днем не поднимется выше -6°. 19 января в некоторых районах похолодает до -21° ночью.