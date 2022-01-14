51-летний экономист занял пост исполняющего обязанности главы Кугарчинского района Башкортостана

Исполняющим обязанности главы муниципалитета назначен 51-летний Азамат Сайфуллин. Ранее Сайфуллин был заместителем главы администрации района по экономическому развитию.

12 января мы писали о том, что Гайса Янбаев подает в отставку в связи с тем, что Верховный суд республики отклонил апелляцию его адвокатов по приговору Советского районного суда от 31 августа 2021 года.

Следствие считает, что с 2014 по 2016 годы Гайса Янбаев, будучи директором агропромышленной компании «Тавакан», через бухгалтера перевел на личный счет 26 млн рублей по поддельным договорам на поставку оборудования для молочной фермы.

Техника действительно поступила, но не от компаний, а из Фонда соцэкономразвития. Сведения об операциях были переданы в Минлесхоз, который выделил компании субсидию на 10 млн рублей.

Обвиняемые вину не признали. Суд дал Янбаеву пять лет лишения свободы условно и оштрафовал на 500 тыс. рублей. Остальные обвиняемые также отделались условным сроком.

Янбаев в соцсетях заявил, что с решением суда «категорически не согласен, поэтому обязательно будет его обжаловать и продолжит борьбу за правду и свое честное имя в дальнейших судебных инстанциях».