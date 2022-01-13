У заместителя главы ГИБДД Башкортостана изъяли коллекцию дорогих часов

В ноябре в доме и кабинете замначальника ГИБДД республики Эльвира Сагитова прошли обыски: по неофициальной информации, проверяли какие-то данные, связанные с делом «Золотого гаишника» Ильдуса Шайбакова.
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Как сообщают региональные СМИ, в доме Эльвира Сагитова обнаружили коллекцию из 15 дорогих часов, из них только швейцарские Patek Philippe могут стоить несколько сотен тысяч евро.
Также в доме было много дорогой брендовой одежды и обуви, документы на имущество, IPhone 12 и другие ценные вещи. Доход Сагитова при этом не превышает миллиона рублей в год.
Все это изъяли и отправили на экспертизу, которая должна подтвердить подлинность вещей и определить их стоимость.
Сам Сагитов заявил, что часов у него было восемь, и среди них нет ни одной дорогой модели, все они наградные, ценность имеют только старые часы, принадлежавшие его отцу.
Наличие в доме каких-либо вещей, которые семья не могла бы себе позволить на официальные доходы, Сагитов также отрицает, конфискованный IPhone он приобрел в кредит.
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