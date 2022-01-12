В Башкортостане суд оставил в силе мягкий приговор обвиняемому в хищении 26 млн рублей главе района

Согласно материалам дела, с 2014 по 2016 годы Гайса Янбаев, будучи директором агропромышленной компании «Тавакан», через бухгалтера перевел на личный счет 26 млн рублей по поддельным договорам на поставку оборудования для молочной фермы.

Техника действительно поступила, но не от компаний, а из Фонда соцэкономразвития. Сведения об операциях были переданы в Минлесхоз, который выделил компании субсидию на 10 млн рублей.

Обвиняемые вину не признали. Суд дал Янбаеву пять лет лишения свободы условно и оштрафовал на 500 тыс. рублей. Остальные обвиняемые также отделались условным сроком. Несмотря на это, адвокаты подали апелляцию.

12 января в соцсетях Янбаев сообщил о том, что Верховный суд апелляцию отклонил, оставив в силе обвинительный приговор, в связи с чем он подает в отставку.

Также он заявил, что с решением суда «категорически не согласен, поэтому обязательно будет его обжаловать и продолжит борьбу за правду и свое честное имя в дальнейших судебных инстанциях».