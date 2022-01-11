18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Будут ли застраивать площадь перед Дворцом спорта и дендропарк в Уфе?

Поделиться:

11 января на совещании в администрации Уфы советник главы Башкортостана Ольга Сарапулова рассказала о том, как обсуждался с жителями генплан развития города до 2040 года.

Фото: Андрей Раздорских

В частности, многие жители заметили, что в проекте генплана часть территории Непейцевского дендропарка, расположенного на улице Шота Руставели, был отмечена как жилая застройка.

По словам Сарапуловой, «это ошибка исполнителя», которая в будущем будет устранена.

Также под жилую застройку была выделена площадь перед Дворцом спорта, но Сарапулова утверждает, что строить жилые дома там не будут. Чтобы избежать этого, площадь, как и сквер перед кинотеатром «Искра» переведут в разряд общественных или деловых территорий.

Также жителей возмутила идея построить проезд к станции «Воронки» через парк. После рассмотрения жалоб авторы генплана нашли альтернативное решение.

Уфимский Дворец спорта реконструировали в 2012-2013 годах, к комплексу прилегает сквер имени С.М. Михалева. В 2021 году жители пожаловались на то, что территория перед Дворцом превратилась в большую парковку для фур, на которой постоянно творятся беспорядки. После этого Сергей Греков распорядился ликвидировать беспорядочную парковку на площади.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: