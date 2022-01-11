Будут ли застраивать площадь перед Дворцом спорта и дендропарк в Уфе?

11 января на совещании в администрации Уфы советник главы Башкортостана Ольга Сарапулова рассказала о том, как обсуждался с жителями генплан развития города до 2040 года.
Фото: Андрей Раздорских
В частности, многие жители заметили, что в проекте генплана часть территории Непейцевского дендропарка, расположенного на улице Шота Руставели, был отмечена как жилая застройка.
По словам Сарапуловой, «это ошибка исполнителя», которая в будущем будет устранена.
Также под жилую застройку была выделена площадь перед Дворцом спорта, но Сарапулова утверждает, что строить жилые дома там не будут. Чтобы избежать этого, площадь, как и сквер перед кинотеатром «Искра» переведут в разряд общественных или деловых территорий.
Также жителей возмутила идея построить проезд к станции «Воронки» через парк. После рассмотрения жалоб авторы генплана нашли альтернативное решение.
Уфимский Дворец спорта реконструировали в 2012-2013 годах, к комплексу прилегает сквер имени С.М. Михалева. В 2021 году жители пожаловались на то, что территория перед Дворцом превратилась в большую парковку для фур, на которой постоянно творятся беспорядки. После этого Сергей Греков распорядился ликвидировать беспорядочную парковку на площади.
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