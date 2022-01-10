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Радий Хабиров: «Мы должны создать заслоны против невакцинированных людей». В Башкортостане возобновятся проверки

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На сегодняшний день в Башкортостане во многих общественных местах на входе проверяют QR-коды. Большинство организаций республики обязано отстранять от работы непривитых сотрудников.

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«Нужно предупредить все спортивные учреждения и фитнес-клубы о том, что с 11 января опять начнутся проверки. Просьба встряхнуться, потому что понятно, что за этот период времени мы особо не давили. Но тем не менее, учитывая рекомендации главного санитарного врача и текущую ситуацию, мы должны опять начинать поднимать людей.

То же касается и Минкультуры. Начинается естественная миграция людей, они обращаются во всевозможные фитнес-клубы, культурные учреждения. Мы должны создать заслоны против невакцинированных людей, допускаться должны только вакцинированные.

После праздников жители пойдут в торговые центры за покупками, там тоже должны соблюдаться все санитарно-эпидемиологические правила. Они всем понятны и известны.

Те же требования и к Минтранпорта: соблюдение мер в автобусах, и так далее», – сказал Радий Хабиров, поручив премьер-министру правительства республики Андрею Назарову проконтролировать эту работу.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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