Погода в Уфе 10-14 января

Первая рабочая неделя 2022 года обещает в Уфе быть в меру теплой и обойдется без значительных погодных сюрпризов.
Как сообщает Гидрометцентр, в Уфе на следующей неделе после холодов ожидается стабильная погода, осадки обещают только в пятницу и выходные.
Понедельник, 10 января: до -9°, пасмурно, без осадков, в ночь на вторник – -12°;
Вторник, 11 января: до -9°, без осадков, в ночь на среду – -17°;
Среда, 12 января: до -12°, без осадков, в ночь на четверг температура опустится до -17°;
Четверг, 13 января: до -7°, без осадков, в ночь на пятницу – -12°;
Пятница, 14 января: до -7°, днем и ночью снегопад, в ночь на субботу – -10°.
По республике в целом, по данным Башгидромета, 10 января осадков не будет, температура днем не поднимется выше -9°. 11 января местами пройдет небольшой снег.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.