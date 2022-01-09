18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Погода в Уфе 10-14 января

Поделиться:

Первая рабочая неделя 2022 года обещает в Уфе быть в меру теплой и обойдется без значительных погодных сюрпризов.

Как сообщает Гидрометцентр, в Уфе на следующей неделе после холодов ожидается стабильная погода, осадки обещают только в пятницу и выходные.

Понедельник, 10 января: до -9°, пасмурно, без осадков, в ночь на вторник – -12°;

Вторник, 11 января: до -9°, без осадков, в ночь на среду – -17°;

Среда, 12 января: до -12°, без осадков, в ночь на четверг температура опустится до -17°;

Четверг, 13 января: до -7°, без осадков, в ночь на пятницу – -12°;

Пятница, 14 января: до -7°, днем и ночью снегопад, в ночь на субботу – -10°.

По республике в целом, по данным Башгидромета, 10 января осадков не будет, температура днем не поднимется выше -9°. 11 января местами пройдет небольшой снег.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: