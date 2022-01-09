Погода в Уфе 10-14 января

Как сообщает Гидрометцентр, в Уфе на следующей неделе после холодов ожидается стабильная погода, осадки обещают только в пятницу и выходные.

Понедельник, 10 января: до -9°, пасмурно, без осадков, в ночь на вторник – -12°;

Вторник, 11 января: до -9°, без осадков, в ночь на среду – -17°;

Среда, 12 января: до -12°, без осадков, в ночь на четверг температура опустится до -17°;

Четверг, 13 января: до -7°, без осадков, в ночь на пятницу – -12°;

Пятница, 14 января: до -7°, днем и ночью снегопад, в ночь на субботу – -10°.

По республике в целом, по данным Башгидромета, 10 января осадков не будет, температура днем не поднимется выше -9°. 11 января местами пройдет небольшой снег.