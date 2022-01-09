В Башкортостане повысили тарифы на вывоз мусора

В первом полугодии 2022 года в Башкортостане плата за вывоз мусора составит:

в зоне №1: в МКД – 80,01 рубля с человека, в частных домах – 81,26 рубля с человека;

в зоне №2: в МКД – 94,75 рубля с человека, в частных домах – 96,23 рубля с человека;

в зоне №3: в МКД – 94,45 рубля с человека, в частных домах – 95,93 рубля с человека;

в зоне №4: в МКД – 95,24 рубля с человека, в частных домах – 96,73 рубля с человека;

в зоне №4+: в МКД – 105,56 рубля с человека.

Посмотреть, к какой зоне относится ваш населенный пункт, вы можете на карте выше.