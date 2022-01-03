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В Уфе похолодает до -28°

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Январь 2022 года начинается с температурных «качелей»: заморозки сменятся потеплением, обещают много осадков и мало солнца.

Как сообщает Гидрометцентр, в Уфе на этой неделе после холодов ожидается кратковременное потепление, солнце покажется только во вторник и в среду.

Понедельник, третье января: до -8°, небольшой снег, в ночь на вторник – -20°;

Вторник, четвертое января: до -17°, без осадков, в ночь на среду – -27°;

Среда, пятое января: до -20°, без осадков, в ночь на четверг температура опустится до -28°;

Четверг, шестое января: до -7°, днем облачно, снегопад, в ночь на пятницу – -10°;

Пятница, седьмое января: до -1°, снег с дождем, в ночь на субботу – -4°.

По республике в целом, по данным Башгидромета, третьего января будет снежно, обещают метели при температуре до -15°.

Четвертого и пятого января похолодает на 3-5 градусов, ветер будет умеренный, местами пройдет снег.

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