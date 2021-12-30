В Башкортостане ограничат продажу алкоголя в новогодние каникулы

Мэрия Уфы напоминает о том, что в период новогодних выходных в республике будет ограничена продажа алкогольных напитков.
Алкоголь в Башкортостане не будут продавать первого и второго января вообще.
Третьего, четвертого и пятого января его можно будет приобрести с 10 до 17 часов.
Шестого января – с восьми до 17 часов.
В остальные дни – в обычном режиме с восьми до 23 часов.
Это касается только магазинов розничной торговли. На организации общественного питания указанные ограничения не распространяются.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.