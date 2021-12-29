В Уфе эвакуируют колледжи и вузы

По итогам проверок в зданиях ничего не обнаружили. Первые смены некоторых школ были отпущены по домам. В тех учебных заведениях, куда сообщение об угрозе теракта не приходило и, соответственно, проверок не было, занятия для второй смены отменены. В школах, которые получили сообщения и где прошли проверки, вторая смена учится по расписанию.

Вскоре аналогичные сообщения начали поступать и на адреса колледжей и вузов. Об этом сообщает пресс-служба уфимской администрации:

«Ближе к полудню поступили сообщения на электронные адреса средних и высших учебных заведений города. Туда также были направлены службы для проверки зданий», – говорится в сообщении.