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В Уфе эвакуируют колледжи и вузы

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Утром 29 декабря в уфимских школах прошли проверки с кинологами: сообщения о возможных взрывных устройствах поступали по номеру 112 и на почту учебных заведений.

По итогам проверок в зданиях ничего не обнаружили. Первые смены некоторых школ были отпущены по домам. В тех учебных заведениях, куда сообщение об угрозе теракта не приходило и, соответственно, проверок не было, занятия для второй смены отменены. В школах, которые получили сообщения и где прошли проверки, вторая смена учится по расписанию.

Вскоре аналогичные сообщения начали поступать и на адреса колледжей и вузов. Об этом сообщает пресс-служба уфимской администрации:

«Ближе к полудню поступили сообщения на электронные адреса средних и высших учебных заведений города. Туда также были направлены службы для проверки зданий», – говорится в сообщении.

В Уфе второй день подряд массово эвакуируют школы

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