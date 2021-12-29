Радий Хабиров: «Ситуация с Lido – гнилая. Там нет правых, виноватые есть»

«Я не высказывался по этой теме и не лез в нее, и на то есть целая совокупность причин, которые я сейчас постараюсь объяснить.

Во-первых, мне было очень любопытно, как будут действовать Уфа и другие структуры, решая эту проблему. Было любопытно посмотреть, насколько они самостоятельны и автономны без того, чтобы в любую ситуацию вмешивался глава республики. Результат вы видите.

Второе – более важное, и это основная причина, по которой я не вмешивался. Ситуация с Lido – гнилая. Там нету рыцарей белого света. Пока ее строили, делили, рядили и так далее, рыцарей на белом коне не было, каждый своим участием закручивал эту ситуацию в такой неразрешимый комок. Нет правых, виноватые есть.

Мне непонятна роль муниципалитета того времени, когда все это строилось. Люди говорят, что надо было защитить честный бизнес, но в этой истории я не увидел никакой возможности защитить честный бизнес.

Когда начали разбираться в документах – ситуация патовая. С технологической и конструкционной точки зрения остановить процесс было невозможно, потому что объект сделан таким образом, что привести его к гостам, стандартам, строительным нормам было невозможно. Никто не стал бы подписывать ввод этого здания в эксплуатацию, потому что если бы что-то случилось, человек сел бы в тюрьму лет на десять. Это было абсолютно невозможно. К тому же решение о сносе было подписано в 2016 году, сейчас 2022 – у владельцев было время разобраться во всем», – сказал Радий Хабиров.

Также глава республики заверил, что высотку на месте Lido строить не будут.