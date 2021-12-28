Уфимская ель возглавила топ самых красивых новогодних елок по результатам опросов

Двум из трех опрошенных жителей Уфы нравится новогоднее убранство главной ели своего города (67%), и это лучший показатель среди крупных городов.

На втором месте в рейтинге – ель в Краснодаре (63%), на третьем – главная ель Воронежа (62%). В Красноярске, где установлена самая высокая зеленая красавица 2021 года, ее украшением и иллюминацией довольны 59% опрошенных. В Нижнем Новгороде главная ель города пришлась по вкусу 56%, в Перми – 54%, в Казани – 53%.

В Уфе главные новогодние елки установлены на Горсовете и около конгресс-холла «Торатау». На обеих площадках установлены конструкции в виде чисел «2022» и различные инсталляции.