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Уфимская ель возглавила топ самых красивых новогодних елок по результатам опросов

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В опросе сервиса SuperJob приняли участие 9000 представителей экономически активного населения из городов-миллионников.

vk.com/ufa

Двум из трех опрошенных жителей Уфы нравится новогоднее убранство главной ели своего города (67%), и это лучший показатель среди крупных городов.

На втором месте в рейтинге – ель в Краснодаре (63%), на третьем – главная ель Воронежа (62%). В Красноярске, где установлена самая высокая зеленая красавица 2021 года, ее украшением и иллюминацией довольны 59% опрошенных. В Нижнем Новгороде главная ель города пришлась по вкусу 56%, в Перми – 54%, в Казани – 53%.

В Уфе главные новогодние елки установлены на Горсовете и около конгресс-холла «Торатау». На обеих площадках установлены конструкции в виде чисел «2022» и различные инсталляции.

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