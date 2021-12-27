В Уфе открылся километровый бесплатный каток на набережной

Каток расположился ниже амфитеатра возле конгресс-холла «Торатау», общая площадь – около 12,5 квадратных километров. Протяженность ледовой дорожки – порядка километра.

Покататься со своими коньками можно бесплатно, оборудованы теплая раздевалка и прокат коньков.

График работы позже опубликуют на сайте администрации Уфы и в группах муниципалитета в социальных сетях.

Всего в этом году планировали установить в республике 2291 елку, обустроить 1160 ледовых городков, 1173 горки и 756 катков, общее количество арт-объектов увеличится в полтора раза по сравнению с прошлым годом – порядка пяти тысяч.