18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Уфе открылся километровый бесплатный каток на набережной

Поделиться:

В Уфе состоялось долгожданное открытие большого катка на новой набережной реки Белой.

Каток расположился ниже амфитеатра возле конгресс-холла «Торатау», общая площадь – около 12,5 квадратных километров. Протяженность ледовой дорожки – порядка километра.

Покататься со своими коньками можно бесплатно, оборудованы теплая раздевалка и прокат коньков.

График работы позже опубликуют на сайте администрации Уфы и в группах муниципалитета в социальных сетях.

Всего в этом году планировали установить в республике 2291 елку, обустроить 1160 ледовых городков, 1173 горки и 756 катков, общее количество арт-объектов увеличится в полтора раза по сравнению с прошлым годом – порядка пяти тысяч.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: