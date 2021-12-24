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Уфимцы могут выбрать места для будущих платных парковок

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В 2022 году в Уфе появятся первые платные городские парковки. Поначалу все они будут расположены в историческом центре города.

Администрация Уфы предлагает жителям принять участие в выборе мест расположения будущих парковок. Для этого нужно заполнить небольшую форму по ссылке.

«Такие проекты уже реализованы во всех крупных городах России и показали свою эффективность в борьбе с автомобильными пробками и нарушениями правил парковки, повышении скорости автомобильного движения, повышении безопасности движения для пешеходов и велосипедистов.

Предлагаем гражданам, органам исполнительной власти, территориальным и структурным подразделениям администрации принять участие в формировании адресного перечня платных парковок города Уфы посредством направления предложений с указанием местоположений участков улиц на которых действительно необходима организация платных парковок», – говорится в обращении мэрии.

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