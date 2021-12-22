В Уфе возобновится движение автобусов по маршруту №298

Как сообщает агентство «Башинформ» со ссылкой на представителя перевозчика Наталью Тептереву, мэрия выдала Искалину маршрутные карты.

Маршрут №298 , который курсировал от ДОКа до ТЦ «Мега», уже сегодня, 22 декабря, может вернуться на линию.

В ноябре 2021 года Искалин обвинил транспортное управление в том, что оно задерживает выдачу маршрутной карты, вынуждая его приостановить движение автобусов по маршруту №272, и отобрало у него уже утвержденные карты на маршрут №298.

В мэрии, однако, заявили, что в работе предпринимателя были выявлены нарушения и он не успевает заменить «пазики» на более современные автобусы.

Ранее для компенсации нехватки автобусов на этом маршруте была изменена схема движения автобусов №226 «Башавтотранса»: сейчас она фактически копирует схему движения маршрута №298. Вернут ли №226 к прежней схеме движения – пока неизвестно.