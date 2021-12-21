В Уфе подорожает проезд по карте «Алга»

С первого января 2021 года проезд по Уфе по транспортной карте «Алга» подорожает на один рубль и составит 24 рубля.

Стоимость за наличный и безналичный расчет по банковским картам пока остается неизменной.

Изменятся цены и на междугородних маршрутах, полную таблицу можно посмотреть на официальном сайте перевозчика.

В 2021 году цены на проезд подняли все городские частные перевозчики, объясняя это подорожанием бензина и ростом издержек.