В Уфе подорожает проезд по карте «Алга»

ГУП «Башавтотранс» сообщает о повышении стоимости проезда в автобусах по единой транспортной карте.
instagram.com/bashautotrans
С первого января 2021 года проезд по Уфе по транспортной карте «Алга» подорожает на один рубль и составит 24 рубля.
Стоимость за наличный и безналичный расчет по банковским картам пока остается неизменной.
Изменятся цены и на междугородних маршрутах, полную таблицу можно посмотреть на официальном сайте перевозчика.
В 2021 году цены на проезд подняли все городские частные перевозчики, объясняя это подорожанием бензина и ростом издержек.
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