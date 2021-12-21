На то, чтобы очистить Уфу от снега, понадобится два дня

На совещании в администрации Уфы мэр Сергей Греков заявил, что центральные улицы и тротуары уже очищены от снега, но для того, чтобы убрать его со второстепенных улиц, понадобится два дня.

За последние сутки из Уфы вывезли порядка 300 «КамАЗов» снега. Сергей Греков призвал уфимцев меньше пользоваться личным транспортом, так как обилие машин на дорогах затрудняет уборку снега с проезжей части.

До 21.00 21 декабря в Уфу запрещен въезд грузовиков: ограничения затронули направления Уфа – Аэропорт, Уфа-Шакша – КПМ, Уфа – Жилино, Уфа – Бирский тракт, Уфа – Затон – КПМ.