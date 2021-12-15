«Пазики» останутся в Уфе до конца 2021 года

К сегодняшнему дню, 15 декабря, количество «пазиков» на улицах сократилось в два раза – со 150 до 68.

Перевозчики удаляют их с маршрутов и заменяют более современными автобусами, однако не все успели уложиться к указанной дате.

Поэтому городское управление транспорта приняло решение сдвинуть сроки обновления автопарка до конца 2021 года.

В текущем году государственный перевозчик «Башавтотранс» вывел на маршруты 220 новых автобусов большого и среднего классов вместимости.

Три года назад автобусный парк Уфы насчитывал порядка 600 «пазиков», к 2021 году их количество сократилось до 235 и постепенно снижалось с каждым месяцем.