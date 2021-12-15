Радий Хабиров внес поправки в указ о режиме повышенной готовности

Согласно новой редакции документа, обязательный режим самоизоляции в течение 14 дней с прохождением ПЦР-теста на Covid-19 должны соблюдать те, кто прибыл в Башкортостан из иностранных государств, указанных в постановлении Главного санитарного врача России (Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Мадагаскар, Мозамбик, Намибия, Танзания, Эсватини, ЮАР и Гонконг), в том числе транзитом через другие регионы России. Это требование не распространяется на членов экипажей воздушных судов.

Также в соответствии с постановлением Главного санитарного врача России срок действия отрицательного ПЦР-теста на Covid-19 сокращен с 72 до 48 часов.

Новые меры введены в связи с распространением нового штамма «омикрон». На сегодняшний день штамм обнаружен у 16 человек, прибывших в Россию из ЮАР.