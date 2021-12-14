В Уфе суд арестовал имущество предпринимателя на 80 млн рублей

Следствие считает, что в 2019-2020 годах Никитин, будучи генеральным директором АО «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов», не выплачивал зарплаты работникам комбината, а вместо этого по фиктивным документам переводил деньги в подконтрольную ему компанию «Ньюмилк».

Такая же схема проворачивалась и в «Агрохолдинге “Башмилк”» и в ООО «Чекмагушевский молочный завод»

Таким образом в комбинате накопился долг на сумму более 20 млн рублей перед 176 сотрудниками и налоговая задолженность на сумму более 2,7 млн рублей. Работникам «Башмилк» и молочного завода он не выплатил более 22 млн рублей.

Также Никитина обвиняют в уклонении от уплаты налогов и выплаты кредитов на сумму 104 млн рублей, несмотря на наличие возможностей для уплаты.

Сейчас наложен арест на имущество предпринимателя на сумму около 80 млн рублей, сам он пока остается на свободе. В начале декабря региональные СМИ писали о том, что бывшая жена Никитина пытается продать за 25 млн рублей записанный на нее элитный особняк под Бирском площадью 440 квадратных метров.