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В Уфе потеплеет до -1°

Вторая половина декабря обещает быть теплой и спокойной. ​Прогноз погоды в Уфе на ближайшую рабочую неделю.

На следующей неделе, как сообщает Гидрометцентр, солнце в Уфе будет только в понедельник, зато до четверга не обещают осадков.

Понедельник, 13 декабря: до -9°, без осадков, в ночь на вторник температура резко опустится до -12°;

Вторник, 14 декабря: до -4°, без осадков, в ночь на среду – -7°;

Среда, 15 декабря: до -3°, днем облачно, без осадков;

Четверг, 16 декабря: до -2°, днем облачно, кратковременный снег;

Пятница, 17 декабря: до -3°, днем облачно, снег с дождем.

По республике в целом, по данным Башгидромета, 13 и 14 декабря днем осадков не ожидается, днем температура не поднимется выше -12°, ночами в некоторых районах опустится до -28°.

15 декабря местами пройдет небольшой снег, ветер умеренный с порывами до сильного. Температура воздуха ночью -6, -11°, при прояснениях до -15°, днем -3, -8°.

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