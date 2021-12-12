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В Уфе отключат воду в двух районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 13 по 19 декабря 2021 года.

14-15 декабря

Кировский район, холодная вода, с 11.00 14 декабря до 10.00 15 декабря:

Державная – 3, 5, 24, 25, 27, 37.

Булгарская – 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 21, 23, 31, 45, 52, 53, 55, 57, 59, 60, 67, 69, 71, 74, 75, 81, 91, 93.

Светлая – 1, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 21, 26, 29, 37, 39, 39/2.

Агатовская – 5, 9, 14, 22, 22а, 26, 28.

Андрея Рублева – 16, 18, 22, 26, 28, 30.

Аркаимская – 3/1, 11/1, 15, 16, 17, 34.

Берсуванская – 1, 3, 7, 9, 15, 15а, 16, 19, 21, 22, 25, 27, 29, 31, 33.

Живописная – 2/1, 3, 8.

Загорская – 1, 1/5, 5, 13.

Запасная – 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 10, 11, 12, 17, 18, 19.

Заставная – 7, 8, 10/1, 20, 23, 25, 27, 28, 30а, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 47/1, 48, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 62, 66, 68.

Земляничная – 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 47, 52, 54, 55, 56, 57, 111.

Изборская – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 19/1, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 31.

Калашная – 1.

Кристальная – 2/1, 4, 10, 12, 14, 16, 16/2.

Майданная – 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 42, 49, 53.

Малахитовая – 2, 5, 6а, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 13, 15, 15/1.

Народных ополченцев – 1, 1а, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 22, 26, 27, 28, 30.

Окольная – 4, 6, 8, 10, 12.

Охотный ряд – 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 9, 11, 13, 14/1, 16, 17, 18, 20, 20/1, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 41, 45.

Подлесная – 1а, 1б, 1г, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 14, 16, 17, 22, 23, 24, 30, 37.

Рубиновая – 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16а, 16б, 19, 21, 27, 29, 31, 33, 37.

Строгановская – 2, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 17а, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31.

Хрустальная – 1, 2/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14/1, 15, 16, 17, 18, 19, 22.

Ямская – 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 40.

СНТ «Мир» – уч. 2, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 19, 27, 30, 32, 33, 35, 37, 38, 46, 50, 53, 57, 59, 62, 68, 74, 76, 83, 84, 87, 89, 90, 94, 95, 100, 102, 107, 111, 125, 127, 128, 131, 133, 134.

СНТ «Отдых» – уч. 8.

СНТ «Рассвет» – уч. 4, 6, 7, 8, 15, 22, 39, 41, 43, 44.

СНТ «Энергетик» – уч. 62.

15 декабря

Октябрьский район, холодная вода, с 10.30 до 22.30:

Рихарда Зорге – 15, 17, 19, 19/2, 21, 23/1.

16 декабря

Октябрьский район, холодная вода, с 10.30 до 17.30:

Проспект Октября – 112/1, 114/1, 114/2.

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