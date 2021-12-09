В Башкортостане подорожает коммуналка

Минимальный размер взноса на капремонт для многоквартирных домов до шести этажей включительно составит 7,46 рубля за квадратный метр, а для домов выше шести этажей – 8,10 рубля за квадратный метр.

За последние два года из-за пандемии собираемость платежей за капремонт снизилась со 104,3% до 95-98,1%.

МинЖКХ сообщает о том, что все деньги по мере поступления тратятся на ремонт домов, неиспользованных средств на счетах регионального оператора нет.

Некоторые жильцы имеют право на получение компенсации: это одинокие пенсионеры и члены семьи в возрасте старше 70 лет, пенсионеры и инвалиды из одной семьи, а также категории федеральных льготников, но только если не имеют задолженности по уплате взносов на капремонт. Для получения компенсации необходимо обратится в органы социальной защиты населения.

Жильцы могут приблизить или, наоборот, отдалить капитальный ремонт своего дома: для этого нужно принять соответствующее решение, оформить протокол общего собрания и передать на рассмотрение комиссии при администрации муниципалитета.