На одной из улиц Уфы изменят схему движения и запретят парковку

С 27 декабря 2021 года двустороннее движение вводится на улице Ухтомского (Демский район), от Правды до Магистральной, то есть на всем протяжении улицы.

Кроме того, на некоторых участках Ухтомского запретят парковку, так как машины на обочинах сужают проезжую часть.

В мэрии считают, что эти меры повысят пропускную способность на улицах Ухтомского и Магистральной, а также уменьшат количество заторов. Решение было принято после консультаций с участием представителей ГИБДД и по итогам мониторинга траффика в этом районе.