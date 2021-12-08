В клинике БГМУ впервые провели операцию по устранению последствий Covid-19 в легких

Тромбоэмболия – это закупорка кровеносного сосуда тромбом, частое осложнение у переболевших коронавирусной инфекцией. В среднем без операции такие пациенты живут около трех лет.

В клинике БГМУ операция по удалению тромбов в легких проведена впервые, ей руководил специалист исследовательского центра имени Владимира Алмазова (Санкт-Петербург). Операция прошла успешно, теперь пациенту предстоят несколько месяцев реабилитации.

Такая операция проводится постепенно – от трех до семи этапов. В дальнейшем она будет внедряться в постоянную практику клиники БГМУ.

В центре имени Владимира Алмазова вылечили более 70 пациентов с таким диагнозом с 2016 года.