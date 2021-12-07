В Уфе полиция изъяла почти 77 тыс. литров контрафактного алкоголя

Всего за 10 месяцев 2021 года сотрудниками УМВД проведено 3 150 проверок, составлено 319 административных протоколов и изъято 76 530 литров спиртосодержащей жидкости.

Обнаружен цех, занимавшийся нелегальным производством алкогольных напитков. Глава Администрации Уфы Сергей Греков поручил Центру общественной безопасности города и полиции усилить работу по выявлению мест продажи контрафакта.

В УМВД напомнили о том, что продажа алкоголя запрещена в палатках, киосках и павильонах. Продавец в любом магазине должен иметь соответствующую лицензию, и покупатели могут проверить ее на официальном сайте Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.

Продавец обязан отсканировать штрих-код с каждой федеральной специальной или акцизной марки, нанесенной на тару, и выдать кассовый чек. Подлинность марок можно проверить при помощи бесплатного приложения для смартфонов «АнтиКонтрафактАлко». Также алкогольная продукция не может продаваться по цене ниже установленной государством.