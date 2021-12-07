18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Уфе полиция изъяла почти 77 тыс. литров контрафактного алкоголя

Представитель Управления МВД Росси по Уфе седьмого декабря отчитался о результатах рейдов по выявлению фактов незаконного производства алкогольных напитков и продажи контрафактного алкоголя.

ufacity.info

Всего за 10 месяцев 2021 года сотрудниками УМВД проведено 3 150 проверок, составлено 319 административных протоколов и изъято 76 530 литров спиртосодержащей жидкости.

Обнаружен цех, занимавшийся нелегальным производством алкогольных напитков. Глава Администрации Уфы Сергей Греков поручил Центру общественной безопасности города и полиции усилить работу по выявлению мест продажи контрафакта.

В УМВД напомнили о том, что продажа алкоголя запрещена в палатках, киосках и павильонах. Продавец в любом магазине должен иметь соответствующую лицензию, и покупатели могут проверить ее на официальном сайте Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.

Продавец обязан отсканировать штрих-код с каждой федеральной специальной или акцизной марки, нанесенной на тару, и выдать кассовый чек. Подлинность марок можно проверить при помощи бесплатного приложения для смартфонов «АнтиКонтрафактАлко». Также алкогольная продукция не может продаваться по цене ниже установленной государством.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: