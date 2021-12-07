Назначен новый вице-мэр Уфы

Седьмого декабря на совещании глава администрации Уфы Сергей Греков сообщил о том, что его заместителем и начальником финансового управления стал Рустем Акбашев.

По словам мэра, Рустем Акбашев «прошел большой путь в финансовой сфере» и станет хорошим пополнением команды.

49-летний Рустем Акбашев окончил УГАТУ, кандидат экономических наук. Возглавлял филиал «Русь-Банка» и других крупных организаций, был заместителем генерального директора уфимского аэропорта.

О смерти Гульнары Валиевой стало известно в середине октября. Она заразилась коронавирусом, который дал тяжелые осложнения.