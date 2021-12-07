18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Назначен новый вице-мэр Уфы

Место главы финансового управления администрации Уфы осталось вакантным после смерти Гульнары Валиевой.

ufacity.info

Седьмого декабря на совещании глава администрации Уфы Сергей Греков сообщил о том, что его заместителем и начальником финансового управления стал Рустем Акбашев.

По словам мэра, Рустем Акбашев «прошел большой путь в финансовой сфере» и станет хорошим пополнением команды.

49-летний Рустем Акбашев окончил УГАТУ, кандидат экономических наук. Возглавлял филиал «Русь-Банка» и других крупных организаций, был заместителем генерального директора уфимского аэропорта.

О смерти Гульнары Валиевой стало известно в середине октября. Она заразилась коронавирусом, который дал тяжелые осложнения.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: