Стало известно, когда с улиц Уфы исчезнут все «пазики»

Седьмого декабря на совещании в администрации Уфы глава управления транспорта и связи Олег Хмарин заявил, что уже с 15 декабря из транспортной сети города исключат автобусы «ПАЗ».

По словам Хмарина, если в начале октября по городу курсировали 235 таких автобусов, то сегодня их уже порядка 150 единиц.

Дабы компенсировать недостаток транспорта, «в ближайшее время» из Москвы прибудет партия из 50 новых автобусов большого и сверхбольшого классов.

Кроме того, Хмарин сообщил о том, что «Башавтотранс» увеличил количество автобусов на маршруте №290 до 45 и на маршруте №226 – до 50. По его словам, по направлению «ДОК – Телецентр» трудностей и задержек нет.