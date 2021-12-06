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В Уфе водители такси устроили забастовку

Утром шестого декабря водители одной из служб такси отказались работать и собрались около гипермаркета в Сипайлово.

Бастовали сотрудники «Яндекс.Такси»: их не устраивают гарантированные выплаты работодателя: они сократились в два раза с девяти до 4,6 тыс. рублей.

Пресс-служба «Яндекс.Такси» опровергла эти заявления: доходы водителей остались на прежнем уровне и их размер никто не ограничивал.

Уфимцы в соцсетях отмечают, что стоимость поездок и так в последнее время значительно выросла, и платить больше за услуги такси они не готовы.

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