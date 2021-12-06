В Башкортостане более 13 тыс. человек оштрафовано за вождение в нетрезвом виде

О результатах проверок шестого декабря на совещании в правительстве отчитался и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Виктор Жульков.

«По данным ГИБДД, за последнюю неделю количество задержанных водителей, управляющих транспортом в состоянии алкогольного опьянения, составило 251 человек, из них двое совершили ДТП.

С начала года общее количество водителей в состоянии алкогольного опьянения составило 13 306 человек, из них 194 совершили ДТП», – сообщил Жульков.