В Башкортостане более 13 тыс. человек оштрафовано за вождение в нетрезвом виде

Несмотря на профилактические меры, предпринимаемые в республике, количество задерживаемых за пьяную езду водителей ежегодно исчисляется тысячами.
О результатах проверок шестого декабря на совещании в правительстве отчитался и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Виктор Жульков.
«По данным ГИБДД, за последнюю неделю количество задержанных водителей, управляющих транспортом в состоянии алкогольного опьянения, составило 251 человек, из них двое совершили ДТП.
С начала года общее количество водителей в состоянии алкогольного опьянения составило 13 306 человек, из них 194 совершили ДТП», – сообщил Жульков.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.