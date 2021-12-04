В Роспотребнадзоре Башкортостана рассказали, имеет ли продавец право отказаться обслуживать покупателя без маски

Второй год пандемии коронавируса подходит к концу, однако многие жители до сих пор возмущаются тем, что их не хотят обслуживать в магазинах и заведениях без масок. В Роспотребнадзоре республики объяснили, имеет ли смысл в таком случае жаловаться им.
«В последние полгода в управление поступает очень много обращений по вопросу отказа продавцов в обслуживании покупателей без масок.
Позиция Роспотребнадзора состоит в том, что отказ продавца правомерен, указом главы республики предписано, что граждане обязаны находиться в местах общего пользования в масках.
И также предписано продавцам отказывать потребителям в обслуживании и в реализации товаров. Данная позиция подтверждена также решением Верховного суда РФ», – сообщил ведущий эксперт отдела защиты прав потребителей республиканского управления Роспотребнадзора Руслан Набиуллин.
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