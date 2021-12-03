Верховный суд обязал собственников отреставрировать памятник архитектуры в центре Уфы

«По результатам проведения контрольных мероприятий за состоянием памятника нами был выявлен ряд нарушений: многочисленные факты несанкционированной установки массивных щитов с надписями и рекламой заведений, навесных конструкций, замены входных групп и окон, разрушения лепнины и штукатурного слоя.

Указанные нарушения в значительной степени искажают внешний исторический облик здания и препятствуют его визуальному восприятию. Современное состояние объекта культурного наследия, к сожалению, показывает неуважение собственников к городу и его истории, и все это ради коммерческих интересов», – сообщил заместитель руководителя Башкультнаследия Айнур Фархиев.

Ведомство обратилось в Ленинский районный суд, однако в исковых требованиях было отказано. Тогда была подана апелляция, и третьего декабря Верховный суд республики согласился со всеми доводами органа охраны памятников.

ВС обязал собственников здания в течение трех месяцев подготовить проект на проведение работ по сохранению памятника архитектуры; в течение шести месяцев организовать проведение государственной историко-культурной экспертизы проекта и в течение 18 месяцев отреставрировать памятник.

Усадьбой на углу улиц Коммунистической и Мустая Карима в 1879 году владел С.Л. Сахаров, бывший ярославский купец. Оно было построено, предположительно, между 1860 и 1870 годами.