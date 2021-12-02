В Уфе резко похолодает

По прогнозу Гидрометцентра, теплая погода до +1°, +4° в дневное время продержится вплоть до воскресенья, пятого декабря.

Каждый день, кроме субботы, временами будет идти снег с дождем, сильнее всего Уфу накроет волна осадков в воскресенье при плюсовой температуре днем и ночью.

В ночь на понедельник температура резко опустится до -10° и столько же будет днем. В ночь на вторник похолодает еще сильнее – до -17°, днем снова будет до -10°.

Незначительное потепление ожидается только к среде, восьмого декабря (до -7°).