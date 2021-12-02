В Уфе резко похолодает

Температурные «качели» в республике продолжаются: после аномального тепла в начале декабря придет нормальная зимняя погода.
По прогнозу Гидрометцентра, теплая погода до +1°, +4° в дневное время продержится вплоть до воскресенья, пятого декабря.
Каждый день, кроме субботы, временами будет идти снег с дождем, сильнее всего Уфу накроет волна осадков в воскресенье при плюсовой температуре днем и ночью.
В ночь на понедельник температура резко опустится до -10° и столько же будет днем. В ночь на вторник похолодает еще сильнее – до -17°, днем снова будет до -10°.
Незначительное потепление ожидается только к среде, восьмого декабря (до -7°).
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