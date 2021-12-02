18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Уфе резко похолодает

Температурные «качели» в республике продолжаются: после аномального тепла в начале декабря придет нормальная зимняя погода.

По прогнозу Гидрометцентра, теплая погода до +1°, +4° в дневное время продержится вплоть до воскресенья, пятого декабря.

Каждый день, кроме субботы, временами будет идти снег с дождем, сильнее всего Уфу накроет волна осадков в воскресенье при плюсовой температуре днем и ночью. 

В ночь на понедельник температура резко опустится до -10° и столько же будет днем. В ночь на вторник похолодает еще сильнее – до -17°, днем снова будет до -10°.

Незначительное потепление ожидается только к среде, восьмого декабря (до -7°).

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: