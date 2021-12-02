В Уфе 50 человек оштрафовали за неношение масок в транспорте

Всего с начала года проведено около 160 рейдов, главным образом проверяли соблюдение пассажирами и персоналом масочного режима.

«Главная цель таких регулярных рейдов – профилактика распространения коронавирусной инфекции и обеспечение безопасности пассажиров и работающих на линии водителей. Акцент направлен на разъяснительную работу, а в отношении злостных нарушителей принимаются меры административного воздействия», – сообщили в управлении.

Всего было составлено порядка 200 административных протоколов о выявленных нарушениях, в том числе 80 протоколов переданы в суд, по 50 протоколам мировыми и районными судами Уфы вынесены предупреждения и назначены штрафы.

На сегодняшний день за невыполнение правил поведения для граждан предусмотрен штраф от одной до трех тысяч рублей за первое нарушение и от 15 до 30 тысяч рублей за повторное.