«БашРТС»: в ноябре жители заплатили за отопление меньше, чем в прошлом году

«Компания "БашРТС" завершила формирование начислений за теплоресурсы по итогам ноября 2021 года. Учитывая разницу средней температуры ноября 2020 года и ноября 2021 года (-4,1° против -2,6° соответственно), совокупные начисления за ноябрь оказались ниже на 4% по сравнению с ноябрем прошлого года», – гласит заявление компании.

Стоит отметить, что это относится только к домам, оборудованным общедомовым счетчиком. В домах без ОДПУ ежемесячные начисления производятся по единому нормативу.

Ранее на совещании в мэрии Уфы была озвучена информация о том, что в каждом четвертом доме города не установлен теплосчетчик.

Всего жилищный фонд Уфы насчитывает 4024 многоквартирных домов, в 3064 из них установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии.