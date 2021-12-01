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«БашРТС»: в ноябре жители заплатили за отопление меньше, чем в прошлом году

Поставщик тепла ООО «БашРТС» заявил о снижении затрат населения на отопление в начале текущего сезона.

«Компания "БашРТС" завершила формирование начислений за теплоресурсы по итогам ноября 2021 года. Учитывая разницу средней температуры ноября 2020 года и ноября 2021 года (-4,1° против -2,6° соответственно), совокупные начисления за ноябрь оказались ниже на 4% по сравнению с ноябрем прошлого года», – гласит заявление компании.

Стоит отметить, что это относится только к домам, оборудованным общедомовым счетчиком. В домах без ОДПУ ежемесячные начисления производятся по единому нормативу.

Ранее на совещании в мэрии Уфы была озвучена информация о том, что в каждом четвертом доме города не установлен теплосчетчик. 

Всего жилищный фонд Уфы насчитывает 4024 многоквартирных домов, в 3064 из них установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии.

В Уфе плата за отопление увеличится в 1,5 раза

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