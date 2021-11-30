В Башкортостане предприятие пыталось продать тонну полуфабрикатов с просроченным мясом

Как сообщает пресс-служба ведомства, девятого ноября 2021 года ООО ТД «Урал Торг» оформил шесть ветеринарно-сопроводительных документов на замороженные полуфабрикаты из говядины общим весом более 1000 кг.

Следом полуфабрикаты были направлены в магазины ООО «Мясные продукты». Россельхознадзор, однако, выяснил, что срок годности продукции истек еще в октябре 2021 года.

Компания ООО ТД «Урал Торг» привлечена к административной ответственности и временно лишена возможности оформления ветеринарно-сопроводительных документов.