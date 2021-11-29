МЧС сообщает об ухудшении погоды в Башкортостане

«30.11 – 1.12.2021 местами по республике Башкортостан порывы ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица, туман, видимость – 500 метров и менее», – гласит сообщение МЧС.

Ветер 15-20 м/с относится к категориям «крепкий» и «очень крепкий» по шкале Бофорта. Это означает, что ветер может ломать ветки деревьев, идти против него трудно.

При такой погоде служба рекомендует ограничить выход из зданий, если сильный ветер застал вас на улице – рекомендует укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.

Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. В туман лучше отказаться то поездок.