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В Уфе снесут 27 жилых домов

Строительство масштабного межвузовского кампуса потребует изъятия большого количества земельных участков и расселения почти трех десятков жилых домов.

О планируемом изъятии жилых участков известно стало уже давно – сразу после того, как утвердили местоположение кампуса. Всего изымут 33 участка и снесут 27 частных жилых домов.

Под снос пойдут следующие дома:

  • Аульная – 20
  • Верхняя Аульная – 29, 31, 34, 34А, 37, 38А
  • Гоголя – 1, 2, 3, 5, 8
  • Лины Одена – 4, 9, 10, 11, 13, 14
  • Республиканская – 14, 40а, 41
  • Тубинская – 3/А
  • Тукаева – 2, 4, 4А, 6, 46

Со списком кадастровых номеров изымаемых участков можно ознакомиться тут.

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