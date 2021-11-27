В Уфе снесут 27 жилых домов

О планируемом изъятии жилых участков известно стало уже давно – сразу после того, как утвердили местоположение кампуса. Всего изымут 33 участка и снесут 27 частных жилых домов.

Под снос пойдут следующие дома:

Аульная – 20

Верхняя Аульная – 29, 31, 34, 34А, 37, 38А

Гоголя – 1, 2, 3, 5, 8

Лины Одена – 4, 9, 10, 11, 13, 14

Республиканская – 14, 40а, 41

Тубинская – 3/А

Тукаева – 2, 4, 4А, 6, 46

Со списком кадастровых номеров изымаемых участков можно ознакомиться тут.