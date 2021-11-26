74% опрошенных уфимцев высказались против введения проверок QR-кодов в транспорте

Сервис SuperJob провел опрос среди жителей 15 городов-милионников разных возрастных категорий и уровней дохода.

В Уфе 16% опрошенных высказались за введение проверок QR-кодов в транспорте, 74% – против и 10% воздержались от ответа.

Примерно такая же поддержка этой меры в Новосибирске, больше – в Перми (17%), Волгограде (18%) и Краснодаре (20%).

В среднем ее поддержали 14% респондентов. Что интересно, каждый пятый высказавшийся за проверку QR-кодов отметил ежемесячный доход от 80 тыс. рублей и выше.