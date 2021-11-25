В Башкортостане за неделю подорожали некоторые продукты

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в период с 15 по 22 ноября сильнее всего подорожали: капуста (8,3%), маргарин (3,8%) и консервы детские фруктовые (3,2%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на гречку (2,6%), вареную колбасу (2,2%), печенье и молоко (по 2,1%).

На некоторые продукты цены, наоборот, упали: среди них значительно – только помидоры (4,8%) и огурцы (4,7%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.