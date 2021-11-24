Оплачивать отопление и воду напрямую «БашРТС» теперь можно с телефона

Поставщик ресурсов ООО «БашРТС» запустил приложение для смартфонов. Теперь оплачивать коммунальные услуги с гаджетов можно без комиссии.
Доступны две версии приложения «БашРТС»: для Android и iPhone.
Главным преимуществом приложения является возможность оплаты коммунальных услуг при помощи сервисов Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay.
Также с его помощью можно получить быстрый доступ к актуальным новостям и акциям компании, к сервису «Виртуальная приемная» и всем операциям, связанным с формированием квитанций.
Для пользователей также доступна услуга онлайн-передачи показаний индивидуальных счетчиков горячей воды и отопления.
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