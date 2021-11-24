В мэрии Уфы объяснились насчет проверок QR-кодов в транспорте

«Я против введения QR-кодов в общественных местах и транспорте. Я против любых видов разделения людей по каким-либо признакам. Я против принудительной вакцинации, против опытов над людьми экспериментальными препаратами и присвоения номера по этому признаку».

«Я против QR-code в общественном транспорте!»

«Я и моя семья против введения QR-кодов на транспорте!!! Это нарушение прав и свободы человека! Нельзя делить людей по иммунному и другому признаку!! Народ против!!!»

«Требую отменить сегрегацию людей по кодам, будь то общественный транспорт или любое другое общественное место. Мы не товар, мы люди».

«Остановитесь уже!!! Мы против QR-кодов, против разделения людей! Прекратите эту антиконституционную практику».

«Нет никаких законных оснований не то что для проверки кодов, а даже для их введения!! Никак это товарное клеймо не связано ни со здоровьем, ни с заботой о гражданах! Живые люди против кодов и ущемления прав!!»

«На основании какого закона РФ осуществляется выборочная проверка QR-кодов?»

«Здравствуйте!!! Почему здоровым людям нельзя будет ездить в автобусах? Я против QR! Болеют и переносят вирус и вакцинированные и не вакцинированные!!!!»

И так далее. На сегодняшний день все последние комментарии так или иначе возвращаются к теме проверок сертификатов.

«На сегодняшний день в общественном транспорте проверяется прежде всего соблюдение масочного режима. И проверяющие вправе спросить у пассажиров о наличии или отсутствии QR-кода. Основная цель действий наших антиковидных комиссаров – убедить наших непривитых граждан, чтобы они вакцинировались», – гласит ответ администрации города на все подобные комментарии.

При этом в мэрии по-прежнему не уточняют, будет ли человек, не показавший сертификат, высажен из автобуса.