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В Уфе экстренно эвакуировали школу №126

Как сообщает пресс-служба МЧС Башкортостана, более 300 детей сняли с уроков и вывели из здания школы из-за задымления.

23 ноября в 10.06 поступило сообщение о задымлении в средней образовательной школе №126 на улице Мингажева.

На место выехали 37 человек и 12 единиц техники, было эвакуировано 354 человека, из них 324 ребенка.

Выяснилось, что в помещении раздевалки спортзала загорелся спортинвентарь. В 10.20 пожар был локализован и вскоре потушен. Никто не пострадал, причины возгорания не уточняются.

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