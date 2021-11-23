В Уфе экстренно эвакуировали школу №126

23 ноября в 10.06 поступило сообщение о задымлении в средней образовательной школе №126 на улице Мингажева.

На место выехали 37 человек и 12 единиц техники, было эвакуировано 354 человека, из них 324 ребенка.

Выяснилось, что в помещении раздевалки спортзала загорелся спортинвентарь. В 10.20 пожар был локализован и вскоре потушен. Никто не пострадал, причины возгорания не уточняются.