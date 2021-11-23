В Уфе будут проверять QR-коды в общественном транспорте

С 22 ноября запрет на проезд в общественном транспорте для непривитых начал действовать в Татарстане. Местные СМИ сообщают о массовых конфликтах: жители возмущаются, пытаются препятствовать работе транспорта и даже нападают на кондукторов.

По словам Сергея Грекова, вводить обязательную проверку QR-кодов и справок по примеру соседей в городе пока не планируют, но необходимо делать «выборочные проверки, в том числе в общественном транспорте».

Будут ли высаживать пассажиров без сертификатов, и если да, то на каком основании – мэр Уфы не уточнил.