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В Уфе будут проверять QR-коды в общественном транспорте

23 ноября на совещании в администрации Уфы Сергей Греков высказался о соблюдении антиковидных мер в городе.

С 22 ноября запрет на проезд в общественном транспорте для непривитых начал действовать в Татарстане. Местные СМИ сообщают о массовых конфликтах: жители возмущаются, пытаются препятствовать работе транспорта и даже нападают на кондукторов.

По словам Сергея Грекова, вводить обязательную проверку QR-кодов и справок по примеру соседей в городе пока не планируют, но необходимо делать «выборочные проверки, в том числе в общественном транспорте».

Будут ли высаживать пассажиров без сертификатов, и если да, то на каком основании – мэр Уфы не уточнил.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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