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В Башкортостане врач пошла под суд за подделку справок

Октябрьский городской суд вынес приговор в отношении 63-летней местной жительницы.

По версии следствия, в период с декабря 2019 по апрель 2021 года обвиняемая подделывала и продавала медицинские справки о прохождении медосмотров.

Документы в основном предназначались для ГИБДД и для доступа к некоторым видам вахтовых работ на севере.

Всего женщина изготовила 30 подложных справок, цена которых варьировалась от 500 до двух тысяч рублей.

Подсудимая вину признала, суд назначил ей наказание в виде полутора лет ограничения свободы, то есть ее не поместят в тюрьму, но вынудят отчитываться о своих передвижениях и наложат ряд запретов.

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