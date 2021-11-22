В Башкортостане врач пошла под суд за подделку справок

По версии следствия, в период с декабря 2019 по апрель 2021 года обвиняемая подделывала и продавала медицинские справки о прохождении медосмотров.

Документы в основном предназначались для ГИБДД и для доступа к некоторым видам вахтовых работ на севере.

Всего женщина изготовила 30 подложных справок, цена которых варьировалась от 500 до двух тысяч рублей.

Подсудимая вину признала, суд назначил ей наказание в виде полутора лет ограничения свободы, то есть ее не поместят в тюрьму, но вынудят отчитываться о своих передвижениях и наложат ряд запретов.