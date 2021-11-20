Сергей Греков заявил, что на месте «А-кафе» построят общественное пространство

Эта новость возмутила общественников, которые даже создали петицию с требованием построить на месте клуба семейное кафе или общественное пространство, так как вокруг и без того довольно плотная застройка и слабо развита инфраструктура.

Кроме того, против строительства многоэтажного ЖК выступили геологи УФИЦ РАН, так как этот участок находится в карстовой зоне и плохо исследован.

На встрече, посвященной преобразованию Уфы к 2024 году, когда будет праздноваться 450-летний юбилей города, глава администрации Сергей Греков заверил активистов, что жилые высотки на месте «А-кафе» строить не будут.

По его словам, там будет парк или другое общественное пространство.