В Стерлитамаке назначен новый мэр

Рустем Газизов имеет дипломы УГАТУ и Башкирской академии госслужбы и управления при президенте РБ.

Четыре года он работал в администрации Калининского района Уфы, с 2015 года состоял в Управлении главы республики.

С 2017 года Газизов был был заместителем главы администрации Уфы по вопросам молодежи, гражданской политики и спорта, после смерти Ульфата Мустафина в 2020 году сменил Радмила Муслимова на посту врио мэра Уфы.

В начале ноября 2021 года стало известно, что 55-летний Владимир Куликов, накануне сложивший с себя обязанности мэра Стерлитамака, скончался из-за осложнений, вызванных Covid-19.