Радий Хабиров и Андрей Назаров вошли в совет директоров «БСК»

По итогам голосования в совет директоров организации вошли глава республики Радий Хабиров и премьер-министр правительства Андрей Назаров.

Кроме них, в управленческом составе «БСК» будут еще три министра республики: глава Минзеимущества Наталья Полянская, министр промышленности Александр Шельдяев и Рустам Муратов, возглавляющий Министерство экономического развития.

В сентябре текущего года Росимущество окончательно передало акции «БСК» Башкортостану: теперь 57,43% акций принадлежит республике.

Ранее мы писали о том, что гендиректор «БСК» Эдуард Давыдов вошел в состав правительства Башкортостана.